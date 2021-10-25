फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Crockery sellers from fairs commit dacoity at a businessman's house in Kalchhina.

Ghaziabad News: मेलों में क्रॉकरी बेचने वालों ने डाली कलछीना में कारोबारी के घर डकैती

Tue, 22 Sep 2026 01:42 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:42 AM IST
विज्ञापन
Crockery sellers from fairs commit dacoity at a businessman's house in Kalchhina.
गाजियाबाद। भोजपुर के कलछीना गांव में स्क्रैप कारोबारी के घर डकैती डालने वाले सात बदमाशों को क्राइम ब्रांच ने चिह्नित कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इनमें छह बदमाश घर में घुसे थे, जबकि एक करीब डेढ़ किलोमीटर दूर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (डीएमई) के नजदीक खड़ी कार की निगरानी कर रहा था। पुलिस के मुताबिक, डकैती डालने वाले बदमाश मेलों में गमले, क्रॉकरी और मिट्टी की मूर्तियां बेचने वाले घुमंतू गिरोह से जुड़े हैं। ये करीब दो माह पूर्व मुरादनगर में हजरत मुराद गाजी की दरगाह पर लगे उर्स मेले में आए थे। पुलिस जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है।
विज्ञापन

कलछीना निवासी स्क्रैप कारोबारी सद्दाम के घर 14 सितंबर की रात बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर और दंपती के आठ वर्षीय बच्चे की गर्दन पर चाकू रखकर लाखों रुपये की डकैती डाली थी। बदमाशों के हाथों में लोहे की रॉड, धारदार हथियार और तमंचे देखकर परिवार सहम गया था। वारदात के बाद बदमाश खेतों से होते हुए डीएमई के नजदीक संपर्क मार्ग पर खड़ी कार में सवार होकर फरार हो गए।
विज्ञापन

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बदमाशों ने वारदात से पहले गांव में मूर्ति और क्रॉकरी का सामान बेचने के बहाने करीब चार दिन तक कारोबारी के घर की रेकी की थी। इस दौरान उन्होंने कारोबारी के आने-जाने के समय की जानकारी जुटाई और बच्चों पर भी नजर रखी।
विज्ञापन
विज्ञापन

बीटीएस और सीसीटीवी से नहीं मिली मदद, मुखबिर ने दी अहम सूचना
कलछीना गांव डीएमई से करीब छह किलोमीटर दूर है। पुलिस टीम ने गांव में लगे मोबाइल टावरों से बीटीएस डाटा जुटाया तो डीएमई पर आने-जाने वाले वाहनों की जानकारी मिली। दो संदिग्ध वाहनों को टीम ने ट्रेस किया, लेकिन उनसे कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका। गांव और आसपास सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हैं। कारोबारी का घर गांव के बाहरी छोर पर होने के कारण बदमाशों को एकांत में स्थित यह मकान वारदात के लिए मुफीद लगा। इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों से सुराग नहीं मिलने पर पुलिस को एक मुखबिर से अहम जानकारी मिली, जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ी।

कौशांबी का घुमंतू गिरोह जिले में सक्रिय
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सड़क किनारे डेरा डालकर क्रॉकरी, मिट्टी की मूर्तियां व गमले बनाने-बेचने वाला यह गिरोह घुमंतू है और करीब ढाई माह पहले कौशांबी जिले से गाजियाबाद पहुंचा था। मेरठ रोड, लोनी और ट्रोनिका सिटी समेत शहर के बाहरी इलाकों में गिरोह ने अपने ठिकाने बनाए थे। एलआईयू और खुफिया तंत्र ने भी पुलिस अधिकारियों को इस गिरोह के संबंध में सूचना दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed