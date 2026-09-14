Ghaziabad News: खोड़ा में बिना कनेक्शन बिजली जलाने वालों पर शिकंजा, विजिलेंस टीम करेगी घर-घर सर्वे
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:20 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:20 AM IST
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खोड़ा। नगर पालिका क्षेत्र में बिना कनेक्शन बिजली जलाने वालों पर अब कार्रवाई की तैयारी है। ऊर्जा निगम की विजिलेंस टीम रेड यूनिट के साथ मिलकर घर-घर सर्वे करेगी। इस दौरान जो भी उपभोक्ता अवैध रूप से बिजली जलाता मिला, उस पर जुर्माना लगाने के साथ विजिलेंस थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
नगर पालिका के रिकॉर्ड में खोड़ा में 52,205 मकान-दुकान हैं, जबकि ऊर्जा निगम के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 50,410 उपभोक्ताओं ने ही वैध कनेक्शन ले रखा है। करीब 1,800 घरों में बिना कनेक्शन के बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। इसका खामियाजा वैध उपभोक्ताओं और निगम दोनों को भुगतना पड़ रहा है। ओवरलोड के कारण लोगों को लो वोल्टेज की समस्या झेलनी पड़ रही है, वहीं निगम को आर्थिक नुकसान हो रहा है।
आंकड़े के अनुसार 23 लोगों पर एक बिजली कनेक्शन
खोड़ा की आबादी करीब 12 लाख है, लेकिन कनेक्शन सिर्फ 50,410 हैं। औसतन 23 लोगों पर एक कनेक्शन है, जबकि सामान्य शहरों में 5 से 6 लोगों पर एक कनेक्शन होता है। इस हिसाब से खोड़ा में 2 से 2.50 लाख कनेक्शन होने चाहिए।
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मुख्य अभियंता, जोन-तीन, बृजेश कुमार ने बताया कि निगम समय-समय पर बिजली चोरी पर कार्रवाई कर रहा है। खोड़ा में विजिलेंस टीम के साथ संयुक्त सर्वे किया जाएगा और चोरी पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। संवाद
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नगर पालिका के रिकॉर्ड में खोड़ा में 52,205 मकान-दुकान हैं, जबकि ऊर्जा निगम के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 50,410 उपभोक्ताओं ने ही वैध कनेक्शन ले रखा है। करीब 1,800 घरों में बिना कनेक्शन के बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। इसका खामियाजा वैध उपभोक्ताओं और निगम दोनों को भुगतना पड़ रहा है। ओवरलोड के कारण लोगों को लो वोल्टेज की समस्या झेलनी पड़ रही है, वहीं निगम को आर्थिक नुकसान हो रहा है।
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आंकड़े के अनुसार 23 लोगों पर एक बिजली कनेक्शन
खोड़ा की आबादी करीब 12 लाख है, लेकिन कनेक्शन सिर्फ 50,410 हैं। औसतन 23 लोगों पर एक कनेक्शन है, जबकि सामान्य शहरों में 5 से 6 लोगों पर एक कनेक्शन होता है। इस हिसाब से खोड़ा में 2 से 2.50 लाख कनेक्शन होने चाहिए।
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मुख्य अभियंता, जोन-तीन, बृजेश कुमार ने बताया कि निगम समय-समय पर बिजली चोरी पर कार्रवाई कर रहा है। खोड़ा में विजिलेंस टीम के साथ संयुक्त सर्वे किया जाएगा और चोरी पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। संवाद