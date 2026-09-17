जल्द बॉडी बनाने के चक्कर में पड़ सकते हैं बीमार: ऑनलाइन मंगवाया जा रहा नकली स्टेरॉयड, 50 व्यायामशाला रडार पर

पुलिस और औषधि विभाग की टीम ने शालीमार गार्डन के फ्लैट से दिल्ली की पुरानी सीमापुरी में रहने वाले दिलीप पांडेय और वीरभान उर्फ रवि के साथ गाजियाबाद के विजयनगर के रहने वाले रोहित बक्शी उर्फ लट्टू, हनी कुलश्रेष्ठ व आर्यन को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 50 लाख रुपये से अधिक का माल बरामद किया गया था। मामले में तीन भागे हुए आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। वहीं, यहां से लिए गए 21 सैंपल को भी लखनऊ भेज दिया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी युवाओं को जल्द बॉडी बनाने का सपना दिखाने के बाद उन्हें स्टेरॉयड दे रहे थे।