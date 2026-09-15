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Ghaziabad News: स्वाइन फ्लू की दस्तक से बढ़ी चिंता, संयुक्त अस्पताल में दो बच्चे भर्ती

Tue, 15 Sep 2026 02:14 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:14 AM IST
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Concerns rise with the onset of swine flu; two children admitted to the Joint Hospital.
घरों में डेंगू के लार्वा की जांच करती स्वास्थ्य विभाग की टीम स्रोत स्वास्थ्य विभाग
गाजियाबाद। जिले में स्वाइन फ्लू और डेंगू का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को संयुक्त अस्पताल में भर्ती दो बच्चों की जांच रिपोर्ट स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आई। दोनों बच्चों को निमोनिया जैसे लक्षण होने पर पीडियाट्रिक वार्ड में भर्ती कराया गया था। नए मामलों के साथ जिले में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या 51 पहुंच गई है। इनमें 23 मरीज वर्तमान में सक्रिय हैं। वहीं बारिश के बाद डेंगू का खतरा भी बढ़ गया है और जिले में अब तक 21 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है।
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संजयनगर स्थित संयुक्त अस्पताल में घूकना और डासना निवासी दो बच्चियों को निमोनिया जैसे लक्षणों के साथ भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों ने दोनों के सैंपल जांच के लिए भेजे थे। सोमवार को रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। अस्पताल की नवजात एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. हेमा बिष्ट ने बताया कि दोनों बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। संक्रमण को देखते हुए उन्हें अन्य मरीजों से अलग पीकू वार्ड में रखकर उपचार किया जा रहा है। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. आरके गुप्ता ने बताया कि जिले में अब तक 27 स्वाइन फ्लू मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। वर्तमान में 20 मरीज अस्पतालों में उपचाराधीन हैं, जबकि तीन मरीज घर पर रहकर इलाज करा रहे हैं। अब तक 28 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। विभाग की ओर से संक्रमित मरीजों की निगरानी की जा रही है।
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डेंगू के 21 मरीज, 222 घरों में मिला लार्वा

जिले में अब तक डेंगू के 21 और मलेरिया के 15 मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने आठ दिन की जांच में 222 घरों में डेंगू का लार्वा पाया है। इनमें वैशाली, खोड़ा, राजेंद्र नगर और पंचवटी समेत कई इलाके शामिल हैं। माइक्रोबायलॉजिस्ट डॉ. सुरुचि सैनी का कहना है कि संजयनगर स्थित इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब में रोजाना 25 से 30 डेंगू के सैंपल की जांच की जा रही है। जिला मलेरिया अधिकारी ज्ञानेंद्र मिश्र ने बताया कि लार्वा मिलने वाले घरों में एंटी लार्वा दवा का छिड़काव कराया जा रहा है।

घरों में डेंगू के लार्वा की जांच करती स्वास्थ्य विभाग की टीम स्रोत स्वास्थ्य विभाग

घरों में डेंगू के लार्वा की जांच करती स्वास्थ्य विभाग की टीम स्रोत स्वास्थ्य विभाग

घरों में डेंगू के लार्वा की जांच करती स्वास्थ्य विभाग की टीम स्रोत स्वास्थ्य विभाग

घरों में डेंगू के लार्वा की जांच करती स्वास्थ्य विभाग की टीम स्रोत स्वास्थ्य विभाग

घरों में डेंगू के लार्वा की जांच करती स्वास्थ्य विभाग की टीम स्रोत स्वास्थ्य विभाग

घरों में डेंगू के लार्वा की जांच करती स्वास्थ्य विभाग की टीम स्रोत स्वास्थ्य विभाग

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