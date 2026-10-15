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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   City's air quality deteriorates again after seven days; AQI reaches 208.

Ghaziabad News: सात दिन बाद फिर हुई शहर की हवा खराब, एक्यूआई पहुंचा 208

Thu, 15 Oct 2026 02:03 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:03 AM IST
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City's air quality deteriorates again after seven days; AQI reaches 208.
साहिबाबाद। एक सप्ताह के बाद एक बार फिर से शहर की हवा जहरीली हो गई है। बुधवार शाम पीसीबी की ओर से शाम चार बजे जारी हुए बुलेटिन में गाजियाबाद का एक्यूआई 208 दर्ज किया गया। एक्यूआई के बढ़ने से शहर देश के पांच सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में पांचवें स्थान पर रहा। दो दिन पूर्व हुए बारिश के बाद शहर का एक्यूआई 100 से कम आ गया था। बूंदों के सूखते ही एक्यूआई बढ़ गया। शहर के सात स्टेशनों में महज गोविंदपुरम की हवा ही ग्रीन जोन में रही, अन्य सभी स्टेशनों का एक्यूआई 200 के पार रहा। लोनी की हवा सबसे अधिक खराब रही,यहां का एक्यूआई 271 दर्ज किया गया। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि मंगलवार को ही जिलाधिकारी के साथ प्रदूषण को लेकर बैठक हुई है, जल्द ही बेहतर उपाय किए जाएंगे जिससे धूल नियंत्रित हो सके।
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