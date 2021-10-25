फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   CDO distributed electric tricycles to persons with disabilities.

Ghaziabad News: सीडीओ ने दिव्यांगजनों को दीं इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल

Thu, 15 Oct 2026 12:07 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:07 AM IST
विज्ञापन
CDO distributed electric tricycles to persons with disabilities.
गाजियाबाद। विकास भवन में सीडीओ कुमार सौरभ ने दिवंगजनों को बेहतर आवागनम के लिए इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल बांटीं। इस दौरान उन्होंने ने कहा कि जिन दिव्यांगजनों को अभी मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल नहीं मिल पाई हैं वे विकास भवन स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में आवेदन दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल की सुविधा से दिव्यांगों को यात्रा करने में सहूलियत प्राप्त होगी। यह साइकिल मोटर आधारित है जो बिजली से चार्ज होती है। एक बार पूर्ण रूप से चार्ज होने पर 50 किलोमीटर तक चलती है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed