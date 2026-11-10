Ghaziabad News: सीसीएसयू ने कॉलेजों से पीएम गति शक्ति पोर्टल डाटा मांगा

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विश्वविद्यालय ने पहले भी आठ और दो अप्रैल को इस संबंध में पत्र जारी किए थे। इनके माध्यम से संस्थानों को डाटा उपलब्ध कराए जाने के लिए सूचित किया गया था। हालांकि, कुछ संस्थानों ने अभी तक वांछित डाटा दिए गए लिंक पर अपलोड नहीं किया है। कुलसचिव ने सभी प्राचार्यों, समन्वयकों, निदेशकों और विभागाध्यक्षों को यह अनुस्मारक भेजा है। उन्हें गूगल फॉर्म के माध्यम से डाटा तुरंत अपलोड करने को कहा गया है।संस्थानों को एक विशिष्ट गूगल फॉर्म लिंक का उपयोग करके डाटा अपलोड करना होगा। यह प्रक्रिया उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत की जा रही है। विश्वविद्यालय ने इस मामले को गंभीरता से लेने को कहा है।