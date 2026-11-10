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Ghaziabad News: सीसीएसयू ने कॉलेजों से पीएम गति शक्ति पोर्टल डाटा मांगा

Tue, 10 Nov 2026 12:37 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:37 AM IST
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CCSU has sought data from colleges for the PM Gati Shakti portal
गाजियाबाद। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने अपने संबद्ध महाविद्यालयों और संस्थानों को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर आवश्यक डाटा तत्काल अपलोड करने का पुनः निर्देश दिया है। यह निर्देश उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित डाटा एकीकरण के लिए जारी किया गया है।
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विश्वविद्यालय ने पहले भी आठ और दो अप्रैल को इस संबंध में पत्र जारी किए थे। इनके माध्यम से संस्थानों को डाटा उपलब्ध कराए जाने के लिए सूचित किया गया था। हालांकि, कुछ संस्थानों ने अभी तक वांछित डाटा दिए गए लिंक पर अपलोड नहीं किया है। कुलसचिव ने सभी प्राचार्यों, समन्वयकों, निदेशकों और विभागाध्यक्षों को यह अनुस्मारक भेजा है। उन्हें गूगल फॉर्म के माध्यम से डाटा तुरंत अपलोड करने को कहा गया है।
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संस्थानों को एक विशिष्ट गूगल फॉर्म लिंक का उपयोग करके डाटा अपलोड करना होगा। यह प्रक्रिया उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत की जा रही है। विश्वविद्यालय ने इस मामले को गंभीरता से लेने को कहा है।
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