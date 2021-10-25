Ghaziabad News: पड़ोसी पर किशोरी से दुष्कर्म का आरोप, केस दर्ज

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लिंकरोड। लिंकरोड थाना क्षेत्र में एक किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में पड़ोसी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। परिजनों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।परिजनों के मुताबिक आरोपी पड़ोस में ही रहता है और किशोरी को घर में अकेला पाकर घर में घुस जाता था। आरोप है कि किसी को बताने पर उसने किशोरी को धमकाया भी। परिजनों का कहना है कि यह सिलसिला करीब तीन माह से चल रहा था।हिम्मत जुटाकर किशोरी ने कुछ दिन पहले मां को पूरी बात बताई। इसके बाद परिजन आरोपी से बात करने उसके कमरे पर गए, लेकिन वह धक्का देकर फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया गया।एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। शुरुआती जांच में आरोपी द्वारा शादी का झांसा देने की बात भी सामने आई है, बाद में वह मुकर गया। आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।