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दिल्ली की कॉलोनी निवासी महिला ने बताया कि अप्सरा बॉर्डर स्थित जीडीए मार्केट में उनकी दुकान है। उन्होंने दुकान दिल्ली के रोहताश नगर निवासी संजीव गुप्ता को किराये पर दी थी। किरायानामे की अवधि समाप्त होने के बाद भी संजीव ने दुकान खाली नहीं की। आरोप है कि उसने किराया देना भी बंद कर दिया था। 17 अप्रैल 2026 को वह अपने पति के साथ दुकान खाली कराने पहुंचीं। इस दौरान दुकान की तस्वीरें खींचने पर संजीव नाराज हो गया। आरोप है कि संजीव ने फोन कर अपने बेटे अक्षत गुप्ता, संजय मिश्रा और दीपक को बुला लिया। इसके बाद चारों ने दंपती के साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। पति के सिर पर कड़े से वार किया गया, जबकि नीलम को जमीन पर गिराकर पीटा और अश्लील हरकत की। शोर सुनकर बाजार के लोग पहुंचे और बीचबचाव कराया। नीलम ने किरायेदार पर करीब 49 हजार रुपये किराया बकाया होने का भी आरोप लगाया है। पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन से शिकायत के बाद केस दर्ज किया गया। एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है, जिन्हें जल्द पकड़ा जाएगा।

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साहिबाबाद। दुकान खाली कराने पहुंचे दंपती पर हमला करने के आरोप में किरायेदार समेत चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मामले में पुलिस ने सात महीने बाद शनिवार को कार्रवाई की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।