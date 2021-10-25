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Ghaziabad News: पानी की हौद में मिला व्यक्ति का शव

Thu, 15 Oct 2026 12:50 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:50 AM IST
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Body of a person found in a water tank.
गाजियाबाद। सिहानी गेट क्षेत्र में मेरठ रोड पर पिलर नंबर 513 के पास डिवाइडर के बीच में बनी पानी की हौद में एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कर मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है।
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एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि बुधवार दोपहर करीब सवा तीन बजे पीआरवी पर डिवाइडर के बीच बनी पानी की हौद में शव पड़ा होने की सूचना मिली। जांच के दौरान शव की शिनाख्त पटेलनगर निवासी विजय सिंह (36) के रूप में हुई।
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