Ghaziabad News: पानी की हौद में मिला व्यक्ति का शव

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एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि बुधवार दोपहर करीब सवा तीन बजे पीआरवी पर डिवाइडर के बीच बनी पानी की हौद में शव पड़ा होने की सूचना मिली। जांच के दौरान शव की शिनाख्त पटेलनगर निवासी विजय सिंह (36) के रूप में हुई। विज्ञापन

एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि बुधवार दोपहर करीब सवा तीन बजे पीआरवी पर डिवाइडर के बीच बनी पानी की हौद में शव पड़ा होने की सूचना मिली। जांच के दौरान शव की शिनाख्त पटेलनगर निवासी विजय सिंह (36) के रूप में हुई।

गाजियाबाद। सिहानी गेट क्षेत्र में मेरठ रोड पर पिलर नंबर 513 के पास डिवाइडर के बीच में बनी पानी की हौद में एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कर मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है।