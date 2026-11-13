हर दिन 35 की बजाय 50 घर तक पहुंचने का लक्ष्य रखें बीएलओ: रविंद्र मांदड

विज्ञापन

मोहननगर स्थित एक कॉलेज परिसर में आयोजित बीएलओ कार्यशाला को डीएम ने संबोधित करते हुए बीएलओ और सुपरवाइजर्स को निर्वाचन कार्यों को पूरी गंभीरता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके या 01 जनवरी, 2027 तक यह आयु पूर्ण करने वाले सभी युवाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाएं। अन्य राज्यों या जनपदों से संबंधित पात्र नागरिकों के आवेदन भी नियमानुसार प्राप्त कर नाम जोड़े जाए। जिलाधिकारी ने निर्वाचन कार्यों में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। सभी कार्मिकों से जिम्मेदारी से कार्य करने की अपील की। मतदाता सूची को समावेशी बनाने के लिए राशन कोटेदारों, स्कूल प्रधानाचार्यों, औद्योगिक संगठनों और आरडब्ल्यूए का सहयोग लिया जा रहा है। अभियान के दौरान 21, 22, 28 एवं 29 नवंबर को विशेष अभियान दिवस होंगे। इन दिनों बीएलओ अपने बूथों पर उपस्थित रहकर आवेदन प्राप्त करेंगे, शेष कार्य दिवसों में घर-घर जाकर कार्य करेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि पात्र व्यक्ति आधार कार्ड के साथ ऑनलाइन फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए एक पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक होगी।