Ghaziabad News: जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, युवक पर फावड़े से वार करने का आरोप

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गांव दौसा बंजारपुर निवासी प्रवीण कुमार के अनुसार उनका गांव निवासी कुछ दबंगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। आरोप है कि दबंग उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में कई बार झगड़ा हो चुका है। विवादित जमीन पर बुधवार दोपहर एक पक्ष निर्माण कार्य करने लगा। दूसरे पक्ष ने विरोध किया तो दोनों पक्षों में संघर्ष हो गया। इस दौरान आरोपियों ने प्रवीण पर फावड़े से हमला कर दिया। प्रवीण ने सिर पर हाथ रखकर बचाव किया तो उसके हाथ में गंभीर चोट आई। प्रवीण का बीच-बचाव करने आए उसके भाई आदेश और भाभी पायल को भी आरोपियों ने पीट दिया। प्रवीण ने भोजपुर थाने में घटना की तहरीर दी। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी।