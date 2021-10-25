Ghaziabad News: जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, युवक पर फावड़े से वार करने का आरोप
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:51 AM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:51 AM IST
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मोदीनगर। भोजपुर के गांव दौसा बंजारपुर में जमीनी विवाद में बुधवार दोपहर खूनी संघर्ष हो गया। आरोप है कि आरोपियों ने फावड़ा मारकर एक युवक को घायल कर दिया। बीच-बचाव करने आए युवक के भाई और भाभी को भी आरोपियों ने पीटा। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना से जुड़े दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
गांव दौसा बंजारपुर निवासी प्रवीण कुमार के अनुसार उनका गांव निवासी कुछ दबंगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। आरोप है कि दबंग उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में कई बार झगड़ा हो चुका है। विवादित जमीन पर बुधवार दोपहर एक पक्ष निर्माण कार्य करने लगा। दूसरे पक्ष ने विरोध किया तो दोनों पक्षों में संघर्ष हो गया। इस दौरान आरोपियों ने प्रवीण पर फावड़े से हमला कर दिया। प्रवीण ने सिर पर हाथ रखकर बचाव किया तो उसके हाथ में गंभीर चोट आई। प्रवीण का बीच-बचाव करने आए उसके भाई आदेश और भाभी पायल को भी आरोपियों ने पीट दिया। प्रवीण ने भोजपुर थाने में घटना की तहरीर दी। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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गांव दौसा बंजारपुर निवासी प्रवीण कुमार के अनुसार उनका गांव निवासी कुछ दबंगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। आरोप है कि दबंग उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में कई बार झगड़ा हो चुका है। विवादित जमीन पर बुधवार दोपहर एक पक्ष निर्माण कार्य करने लगा। दूसरे पक्ष ने विरोध किया तो दोनों पक्षों में संघर्ष हो गया। इस दौरान आरोपियों ने प्रवीण पर फावड़े से हमला कर दिया। प्रवीण ने सिर पर हाथ रखकर बचाव किया तो उसके हाथ में गंभीर चोट आई। प्रवीण का बीच-बचाव करने आए उसके भाई आदेश और भाभी पायल को भी आरोपियों ने पीट दिया। प्रवीण ने भोजपुर थाने में घटना की तहरीर दी। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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