Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   bar election preparation in kutchary

Ghaziabad News: बार चुनाव की तिथि घोषित नहीं, चैंबर-टू-चैंबर शुरू हुआ प्रचार

Sun, 15 Nov 2026 03:08 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 03:08 PM IST
विज्ञापन
bar election preparation in kutchary

विज्ञापन



- अध्यक्ष और सचिव पद के संभावित प्रत्याशियों ने तेज की जनसंपर्क की कवायद

- पोस्टर-बैनर के जरिये भी बना रहे माहौल

- तीन साल बाद चुनाव मैदान में उतर सकते हैं पूर्व बार अध्यक्ष, उनकी दावेदारी से बदल सकता है चुनावी समीकरण

माई सिटी रिपोर्टर

गाजियाबाद। कचहरी परिसर में बार एसोसिएशन के आगामी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होने लगी है। अभी चुनाव की तिथि घोषित नहीं हुई है, लेकिन संभावित प्रत्याशियों ने चैंबर-टू-चैंबर जनसंपर्क शुरू कर दिया है। अध्यक्ष और सचिव पद के लिए अब तक चार-चार संभावित प्रत्याशी अपनी दावेदारी को लेकर अधिवक्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं। पोस्टर-बैनर के जरिये भी प्रचार किया जा रहा है। वहीं, अधिवक्ताओं के बीच चुनाव को लेकर चर्चाओं और कयासों का दौर शुरू हो गया है।

बार एसोसिएशन वर्ष 2025-26 का चुनाव 14 नवंबर को हुआ था। नवंबर में ही निर्वाचित कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा हो गया है। ऐसे में नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर अधिवक्ताओं की निगाहें चुनाव कार्यक्रम की घोषणा पर टिकी हैं। संभावित प्रत्याशी अभी से मतदाताओं को साधने में जुट गए हैं। अधिवक्ताओं के चैंबरों में पहुंचकर समर्थन मांगने के साथ ही चुनावी मुद्दों पर भी चर्चा की जा रही है।
विज्ञापन


इस बार चुनाव में कचहरी परिसर की बुनियादी समस्याएं प्रमुख मुद्दा बन सकती हैं। अधिवक्ताओं की लंबे समय से शौचालयों की व्यवस्था में सुधार, नए चैंबरों के निर्माण और बेहतर मेडिकल सुविधा की मांग रही है। इसके अलावा न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अधिवक्ताओं के लिए सहायता योजनाएं शुरू करने का मुद्दा भी चुनावी चर्चा में शामिल है। बार, बेंच और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना भी संभावित प्रत्याशियों के एजेंडे में शामिल हो सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


चुनाव में इस बार एक वरिष्ठ अधिवक्ता की संभावित दावेदारी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि वह तीन साल बाद चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के अनुसार, अब तक उन्होंने जितनी बार चुनाव लड़ा है, हर बार जीत दर्ज की है। हालांकि, उनके चुनाव लड़ने को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। यदि वह मैदान में उतरते हैं तो अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे कई प्रत्याशियों के चुनावी समीकरण बिगड़ सकते हैं। फिलहाल उनकी ओर से कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है।


उधर, चुनाव की तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे अधिवक्ताओं में भी उत्सुकता बढ़ रही है। संभावित प्रत्याशी अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। बार सचिव वरुण त्यागी बयाना का कहना है कि चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। जल्द ही चुनाव की तिथि घोषित कर दी जाएगी।

---------


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed