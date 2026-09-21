Ghaziabad News: नाबालिग बच्ची के अपहरण का मुख्य आरोपी आजाद गिरफ्तार

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एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 17 सितंबर को बच्ची की मां ने शालीमार गार्डन थाने में लिखित तहरीर दी थी। तहरीर में बताया गया कि 16 सितंबर को आजाद उनकी आठ वर्षीय बेटी को अपने साथ ले गया था। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।मैनुअल इनपुट और मुखबिर की सूचना पर जांच आगे बढ़ी। 19 सितंबर को पुलिस ने सह-अभियुक्त राजेंद्र यादव को महोबा स्थित उसके गांव सोयम से गिरफ्तार किया।राजेंद्र की गिरफ्तारी के साथ ही बच्ची को भी सकुशल बरामद कर लिया गया था। मुख्य आरोपी आजाद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार प्रयास कर रही थीं। रविवार को मुखबिर की सूचना पर आजाद को शालीमार गार्डन के गंदा नाला एक्सटेंशन प्रथम के पास से पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि आजाद निवासी पप्पू कॉलोनी, शालीमार गार्डन है और उसकी उम्र करीब 30 वर्ष है। पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसकी राजेंद्र यादव से अच्छी जान पहचान थी। उसने बच्ची को जान पहचान होने के कारण ही उसके घर पर छोड़ दिया था।