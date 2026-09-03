Ghaziabad News: नंदग्राम में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का उठाया लाभ
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:01 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:01 AM IST
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गाजियाबाद। एक्टिव ग्रीन संस्था के सहयोग से नंदग्राम के सेवा भारती विद्यालय में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। सभी विद्यार्थी, शिक्षक और बस्ती के लोग इसमें शामिल रहे। संस्था की अध्यक्ष निधि विश्वकर्मा ने बताया कि कैंप का उद्देश्य बच्चों की स्वास्थ्य जांच करना व वो कैसे स्वस्थ रहें, इसकी सही जानकारी देना रहा। स्कूल के प्रबंधक अरुण गुप्ता के संरक्षण में कैंप की सभी व्यवस्था की गईं। डॉ. फैजल ने बच्चों को नियमित खान-पान व सही जीवन शैली के लिए जागरूक किया। कैंप में बस्ती के बुजुर्गों और महिलाओं की भी जांच की गई। ज्योति बंसल ने बच्चों को साफ-सफाई के लिए जागरूक किया।
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