Ghaziabad News: कराटे चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने जीते तीन पदक
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:33 AM IST
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:33 AM IST
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गाजियाबाद। ऋषिकेश में आयोजित द्वितीय ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में गाजियाबाद कराटे स्कूल के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में देश के नौ राज्यों से 440 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। गाजियाबाद के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में एक स्वर्ण और दो रजत पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया।
प्रतियोगिता का आयोजन राजेंद्र गुप्ता के निर्देशन और महासचिव संजीव कुमार जांगड़ा की देखरेख में किया गया। उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र और गोवा के पूर्व राज्यपाल तथा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।
प्रतियोगिता में गाजियाबाद कराटे स्कूल के पांच खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इनमें रौनक सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं शौर्य श्रीवास्तव और रितेश ने रजत पदक अपने नाम किए। खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर गाजियाबाद कराटे स्कूल के प्रशिक्षक आरके सप्रू और महासचिव शिहान नरेंद्र सिंह ने खुशी जताई। उन्होंने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई।
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प्रतियोगिता का आयोजन राजेंद्र गुप्ता के निर्देशन और महासचिव संजीव कुमार जांगड़ा की देखरेख में किया गया। उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र और गोवा के पूर्व राज्यपाल तथा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।
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प्रतियोगिता में गाजियाबाद कराटे स्कूल के पांच खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इनमें रौनक सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं शौर्य श्रीवास्तव और रितेश ने रजत पदक अपने नाम किए। खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर गाजियाबाद कराटे स्कूल के प्रशिक्षक आरके सप्रू और महासचिव शिहान नरेंद्र सिंह ने खुशी जताई। उन्होंने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई।
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