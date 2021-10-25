Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Athletes won three medals at the karate championship

Ghaziabad News: कराटे चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने जीते तीन पदक

Thu, 12 Nov 2026 01:33 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:33 AM IST
विज्ञापन
Athletes won three medals at the karate championship
गाजियाबाद। ऋषिकेश में आयोजित द्वितीय ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में गाजियाबाद कराटे स्कूल के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में देश के नौ राज्यों से 440 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। गाजियाबाद के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में एक स्वर्ण और दो रजत पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया।
विज्ञापन

प्रतियोगिता का आयोजन राजेंद्र गुप्ता के निर्देशन और महासचिव संजीव कुमार जांगड़ा की देखरेख में किया गया। उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र और गोवा के पूर्व राज्यपाल तथा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।
विज्ञापन

प्रतियोगिता में गाजियाबाद कराटे स्कूल के पांच खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इनमें रौनक सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं शौर्य श्रीवास्तव और रितेश ने रजत पदक अपने नाम किए। खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर गाजियाबाद कराटे स्कूल के प्रशिक्षक आरके सप्रू और महासचिव शिहान नरेंद्र सिंह ने खुशी जताई। उन्होंने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed