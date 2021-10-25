Ghaziabad News: कराटे चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने जीते तीन पदक

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प्रतियोगिता का आयोजन राजेंद्र गुप्ता के निर्देशन और महासचिव संजीव कुमार जांगड़ा की देखरेख में किया गया। उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र और गोवा के पूर्व राज्यपाल तथा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।प्रतियोगिता में गाजियाबाद कराटे स्कूल के पांच खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इनमें रौनक सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं शौर्य श्रीवास्तव और रितेश ने रजत पदक अपने नाम किए। खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर गाजियाबाद कराटे स्कूल के प्रशिक्षक आरके सप्रू और महासचिव शिहान नरेंद्र सिंह ने खुशी जताई। उन्होंने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई।