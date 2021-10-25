Ghaziabad News: हवा की धीमी गत होते ही एक्यूआई हुआ 297

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सोमवार को 324 अंकों के साथ हवा बेहद खराब श्रेणी में ही रहा। मंगलवार को शहर में हवा की रफ्तार करीब 6 किमी. प्रतिघंटा से रही थी जिसके वायु गुणवत्ता सूचकांक में कमी दर्ज की गई और लोगों को जहरीली हवा से मामूली राहत मिली। मंगलवार को शहर का एक्यूआई 244 दर्ज किया गया था, वहीं बुधवार को हवा की रफ्तार तीन से पांच किमी. प्रति घंटा ही रही जिसकी वजह से हवा में घुले दूषित कण साफ नहीं हो सके। शहर में वेब सिटी इलाके की हवा सबसे अधिक खराब रही। यहां का एक्यूआई 350 दर्ज किया गया। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि सड़कों से उड़ती धूल के साथ ही पटाखों के धुएं का असर अभी हवा में है। विभागीय स्तर पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है लेकिन हवा की रफ्तार कम होने की वजह से परेशानी बढ़ी है। उन्होंने बताया कि वायु गुणवत्ता सूचकांक का बढ़ता-घटता क्रम मौसम के रुख पर निर्भर रहता है। विज्ञापन

इनसेट





बुधवार को शहर के स्टेशनों का हाल मंगलवार को स्टेशनों का हाल

गोविंदपुरम-211 171



इंदिरापुरम-204 144

लोनी-318 244



न्यू तहसील-लोनी-334 271

वसुंधरा-311 285



संजयनगर-327 274

वेद विहार-320 269



वेव सिटी-350 290 सोमवार को 324 अंकों के साथ हवा बेहद खराब श्रेणी में ही रहा। मंगलवार को शहर में हवा की रफ्तार करीब 6 किमी. प्रतिघंटा से रही थी जिसके वायु गुणवत्ता सूचकांक में कमी दर्ज की गई और लोगों को जहरीली हवा से मामूली राहत मिली। मंगलवार को शहर का एक्यूआई 244 दर्ज किया गया था, वहीं बुधवार को हवा की रफ्तार तीन से पांच किमी. प्रति घंटा ही रही जिसकी वजह से हवा में घुले दूषित कण साफ नहीं हो सके। शहर में वेब सिटी इलाके की हवा सबसे अधिक खराब रही। यहां का एक्यूआई 350 दर्ज किया गया। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि सड़कों से उड़ती धूल के साथ ही पटाखों के धुएं का असर अभी हवा में है। विभागीय स्तर पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है लेकिन हवा की रफ्तार कम होने की वजह से परेशानी बढ़ी है। उन्होंने बताया कि वायु गुणवत्ता सूचकांक का बढ़ता-घटता क्रम मौसम के रुख पर निर्भर रहता है।इनसेटबुधवार को शहर के स्टेशनों का हाल मंगलवार को स्टेशनों का हालगोविंदपुरम-211 171इंदिरापुरम-204 144लोनी-318 244न्यू तहसील-लोनी-334 271वसुंधरा-311 285संजयनगर-327 274वेद विहार-320 269वेव सिटी-350 290

साहिबाबाद। ग्रैप तीन की पाबंदियां लागू होने के बावजूद शहर के लोगों को जहरीली हवा से राहत नहीं मिल पा रही है। दिवाली की रात पटाखों के धुएं से जहरीली हुई हवा मंगलवार को हवा की रफ्तार से कुछ कम हुई थी लेकिन बुधवार को एक बार फिर शहर का एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी के करीब पहुंच गया। सीपीसीबी की ओर से बुधवार शाम जारी बुलेटिन में गाजियाबाद का एक्यूआई 297 दर्ज किया गया जो कि बीते 24 घंटे के मुकाबले 53 अंक अधिक रहा। वहीं, गोविंदपुरम और इंदिरापुरम को छोड़ अन्य सभी स्टेशनों की हवा बेहद खराब रही।