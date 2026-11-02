Ghaziabad News: होमवर्क पूरा नहीं होने पर छात्र को बेरहमी से पीटने का आरोप

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बेगमाबाद निवासी मनीषा शर्मा के अनुसार, उनका बेटा अभिनव नगर के एक निजी स्कूल में कक्षा आठ का छात्र है। शनिवार को वह स्कूल गया था। आरोप है कि होमवर्क पूरा नहीं होने पर शिक्षक ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। घर पहुंचने पर छात्र ने मां को घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। विज्ञापन

एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि शिकायत की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

बेगमाबाद निवासी मनीषा शर्मा के अनुसार, उनका बेटा अभिनव नगर के एक निजी स्कूल में कक्षा आठ का छात्र है। शनिवार को वह स्कूल गया था। आरोप है कि होमवर्क पूरा नहीं होने पर शिक्षक ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। घर पहुंचने पर छात्र ने मां को घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि शिकायत की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मोदीनगर। नगर के एक निजी स्कूल में होमवर्क पूरा नहीं होने पर कक्षा आठ के छात्र की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है। छात्र की मां ने शिक्षक के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। छात्र को उपचार के लिए अस्पताल भी ले जाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।