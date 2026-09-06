फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Allegation of stone-pelting at the home of CJP activist Nishu Azad in Ghaziabad

गाजियाबाद: नीशू आजाद ने रात में घर पर पथराव का आरोप लगाया, बालकनी में आकर गिरे पत्थर; दहशत में परिवार

Sun, 06 Sep 2026 01:38 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sun, 06 Sep 2026 01:38 PM IST
सार

नीशू आजाद का आरोप है कि रात करीब 11 बजे कुछ लोगों ने घर की ओर पत्थर फेंके। अचानक हुए पथराव से परिवार के लोग घबरा गए। पत्थर घर की बालकनी तक पहुंचे।

विज्ञापन
Allegation of stone-pelting at the home of CJP activist Nishu Azad in Ghaziabad
नीशू आजाद के घर पर पथराव का आरोप - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में शनिवार रात कुछ लोगों द्वारा यूट्यूबर और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की कार्यकर्ता नीशू आजाद के घर पर पथराव करने का आरोप है। पथराव के दौरान कई पत्थर घर की बालकनी में आकर गिरे। घटना के बाद परिवार में दहशत का माहौल है।

विज्ञापन


नीशू ने इसको लेकर शनिवार रात को सोशल मीडिया में वीडियो जारी किया। उन्होंने दिल्ली और गाजियाबाद पुलिस से अपने माता-पिता और परिवार की सुरक्षा की मांग की।
विज्ञापन


नीशू आजाद का आरोप है कि रात करीब 11 बजे कुछ लोगों ने घर की ओर पत्थर फेंके। अचानक हुए पथराव से परिवार के लोग घबरा गए। पत्थर घर की बालकनी तक पहुंचे, जिससे घटना की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह का कहना है कि पुलिस की टीम इस मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


नीशू आजाद, संजय आजाद की बेटी हैं। संजय आजाद के घायल होने के मामले के बाद उनका परिवार चर्चा में रहा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया इंफ्लुएंशर स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार किया। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed