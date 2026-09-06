गाजियाबाद: नीशू आजाद ने रात में घर पर पथराव का आरोप लगाया, बालकनी में आकर गिरे पत्थर; दहशत में परिवार
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sun, 06 Sep 2026 01:38 PM IST
सार
नीशू आजाद का आरोप है कि रात करीब 11 बजे कुछ लोगों ने घर की ओर पत्थर फेंके। अचानक हुए पथराव से परिवार के लोग घबरा गए। पत्थर घर की बालकनी तक पहुंचे।
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विस्तार
गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में शनिवार रात कुछ लोगों द्वारा यूट्यूबर और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की कार्यकर्ता नीशू आजाद के घर पर पथराव करने का आरोप है। पथराव के दौरान कई पत्थर घर की बालकनी में आकर गिरे। घटना के बाद परिवार में दहशत का माहौल है।
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नीशू ने इसको लेकर शनिवार रात को सोशल मीडिया में वीडियो जारी किया। उन्होंने दिल्ली और गाजियाबाद पुलिस से अपने माता-पिता और परिवार की सुरक्षा की मांग की।
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नीशू आजाद का आरोप है कि रात करीब 11 बजे कुछ लोगों ने घर की ओर पत्थर फेंके। अचानक हुए पथराव से परिवार के लोग घबरा गए। पत्थर घर की बालकनी तक पहुंचे, जिससे घटना की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह का कहना है कि पुलिस की टीम इस मामले की जांच की जा रही है।
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नीशू आजाद, संजय आजाद की बेटी हैं। संजय आजाद के घायल होने के मामले के बाद उनका परिवार चर्चा में रहा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया इंफ्लुएंशर स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार किया।