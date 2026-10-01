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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Allegation of rape of a married woman after breaking into her home; commotion at the police station.

Ghaziabad News: घर में घुसकर विवाहिता से दुष्कर्म का आरोप, थाने में हंगामा

Thu, 01 Oct 2026 02:08 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:08 AM IST
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Allegation of rape of a married woman after breaking into her home; commotion at the police station.

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मोदीनगर। नगर की एक कॉलोनी में रहने वाली विवाहिता ने कॉलोनी के ही युवक पर जबरन घर में घुसकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। विरोध करने पर आरोपी ने विवाहिता की पिटाई कर दी। मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के कारण तनाव बना हुआ है। कार्रवाई की मांग को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मोदीनगर थाने में हंगामा किया। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा देकर उन्हें शांत कराया।
पीड़िता के अनुसार, वह यहां पति के साथ रहती हैं। उनके सामने गैर समुदाय का युवक रहता है। युवक का विवाहिता के घर आना-जाना था। बुधवार को विवाहिता का पति काम पर गया हुआ था। विवाहिता का आरोप है कि इस दौरान युवक जबरन उनके घर में घुस गया और दुष्कर्म किया। साथ ही इसका वीडियो भी बना लिया। विरोध करने पर आरोपी ने विवाहिता की पिटाई की और पति की हत्या करने की धमकी दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
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विवाहिता ने पति को फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद बजरंग दल के संयोजक मधुर नेहरा कार्यकर्ताओं के साथ मोदीनगर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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