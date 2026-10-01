Ghaziabad News: युवती को दूसरे धर्म के लड़के पर बहलाकर ले जाने का आरोप
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:19 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:19 AM IST
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खोड़ा। खोड़ा थानाक्षेत्र की एक काॅलोनी में पिता को उनकी दुकान पर खाना देने गई युवती संदिग्ध हालात में लापता हो गई। परिजनों ने दूसरे धर्म के युवक बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। कॉलोनी निवासी व्यक्ति ने बताया कि 15 सितंबर को 20 वर्षीय बेटी घर से खाना लेकर उनकी दुकान के लिए निकली थी। खाना देने के बाद वह घर नहीं पहुंची। युवती के घर न पहुंचने पर उसकी तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिली तो परिजनों ने दूसरे धर्म के युवक पर बहलाकर ले जाने का आरोप लगाया है। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि युवती की तलाश की जा रही है। संवाद
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