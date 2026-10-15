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Ghaziabad News: दहेज के लिए पांच माह की गर्भवती को घर से निकालने का आरोप

Thu, 15 Oct 2026 02:04 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:04 AM IST
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Allegation of evicting five-month-pregnant woman from home over dowry
साहिबाबाद। टीलामोड़ थानाक्षेत्र में एक गर्भवती महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने पति सहित चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़िता का आरोप है कि शादी के दो साल बाद से ही चार पहिया कार के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है।
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पीड़िता शिफा ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी दो साल पहले अलीगढ़ के ग्राम तलाशपुर खुर्द अकराबाद निवासी अमन से हुई थी। उनके दो बच्चे हैं और वह पांच माह की गर्भवती भी है। शिफा का आरोप है कि उसके पति अमन, ससुर जावेद, सास रूबी और नंद अनम उसे दहेज के लिए लगातार परेशान करते हैं। मायके वालों ने अपनी हैसियत से ज्यादा दहेज दिया था, फिर भी उनको चार पहिया वाहन के लिए ताना मारा जाता है। विरोध करने पर उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट करके उसे घर से भी निकाल दिया है। शिफा ने बताया कि वह कुछ समय से अपने मायके में रह रही है। आरोपियों ने उसे तलाक का नोटिस भी भेजा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह प्राथमिकी दर्ज कर मामले जांच शुरू कर दी गई है।
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