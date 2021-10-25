Ghaziabad News: होटल का सीवेज आवासीय लाइन में डालने का आरोप, जनसुनवाई में शिकायत
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:55 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:55 AM IST
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गाजियाबाद। जीटी रोड कोटगांव स्थित श्याम विहार कॉलोनी (गेट नंबर 2) के निवासियों ने स्वीस होटल प्रबंधन पर आवासीय सीवर लाइन में अवैध रूप से व्यावसायिक सीवेज डालने का आरोप लगाया है। स्थानीय निवासी मूलचंद गिरी ने मंगलवार को संभव जनसुनवाई के दौरान पत्र सौंपकर मामले की जांच कराने और कार्रवाई करने का आग्रह किया।
पत्र में उन्होंने बताया कि होटल से निकलने वाले अत्यधिक गंदे पानी के कारण आवासीय क्षेत्र की सीवर लाइन बार-बार ओवरफ्लो हो रही है। सड़कों पर गंदा पानी जमा होने से तेज दुर्गंध बढ़ रही है। उनका आरोप है कि होटल प्रबंधन नगर निगम के अधिकृत कर्मचारियों के बजाय निजी व्यक्तियों से सीवर लाइन की अनधिकृत खुदाई और मरम्मत करवा रहा है। शहरवासियों ने 8 सितंबर को हुई कथित खुदाई के सीसीटीवी फुटेज होने का भी दावा किया है। उन्होंने मांग की है कि मौके की जांच कर अवैध सीवर कनेक्शन की पड़ताल की जाए और अधिकृत एजेंसी से सीवर की सफाई कराई जाए। वहीं, जनसुनवाई के दौरान कुल 25 मामले सामने आये। जिसमें निर्माण के 11, स्वास्थ्य के दो, उद्यान के तीन, पेयजल संबंधित सात और प्रकाश को दो मामले सामने आये। अपर नगर आयुक्त जंग बहादुर यादव ने सभी मामलों के तुरंत निस्तारण के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए।
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पत्र में उन्होंने बताया कि होटल से निकलने वाले अत्यधिक गंदे पानी के कारण आवासीय क्षेत्र की सीवर लाइन बार-बार ओवरफ्लो हो रही है। सड़कों पर गंदा पानी जमा होने से तेज दुर्गंध बढ़ रही है। उनका आरोप है कि होटल प्रबंधन नगर निगम के अधिकृत कर्मचारियों के बजाय निजी व्यक्तियों से सीवर लाइन की अनधिकृत खुदाई और मरम्मत करवा रहा है। शहरवासियों ने 8 सितंबर को हुई कथित खुदाई के सीसीटीवी फुटेज होने का भी दावा किया है। उन्होंने मांग की है कि मौके की जांच कर अवैध सीवर कनेक्शन की पड़ताल की जाए और अधिकृत एजेंसी से सीवर की सफाई कराई जाए। वहीं, जनसुनवाई के दौरान कुल 25 मामले सामने आये। जिसमें निर्माण के 11, स्वास्थ्य के दो, उद्यान के तीन, पेयजल संबंधित सात और प्रकाश को दो मामले सामने आये। अपर नगर आयुक्त जंग बहादुर यादव ने सभी मामलों के तुरंत निस्तारण के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए।
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