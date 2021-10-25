Ghaziabad News: होटल का सीवेज आवासीय लाइन में डालने का आरोप, जनसुनवाई में शिकायत

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पत्र में उन्होंने बताया कि होटल से निकलने वाले अत्यधिक गंदे पानी के कारण आवासीय क्षेत्र की सीवर लाइन बार-बार ओवरफ्लो हो रही है। सड़कों पर गंदा पानी जमा होने से तेज दुर्गंध बढ़ रही है। उनका आरोप है कि होटल प्रबंधन नगर निगम के अधिकृत कर्मचारियों के बजाय निजी व्यक्तियों से सीवर लाइन की अनधिकृत खुदाई और मरम्मत करवा रहा है। शहरवासियों ने 8 सितंबर को हुई कथित खुदाई के सीसीटीवी फुटेज होने का भी दावा किया है। उन्होंने मांग की है कि मौके की जांच कर अवैध सीवर कनेक्शन की पड़ताल की जाए और अधिकृत एजेंसी से सीवर की सफाई कराई जाए। वहीं, जनसुनवाई के दौरान कुल 25 मामले सामने आये। जिसमें निर्माण के 11, स्वास्थ्य के दो, उद्यान के तीन, पेयजल संबंधित सात और प्रकाश को दो मामले सामने आये। अपर नगर आयुक्त जंग बहादुर यादव ने सभी मामलों के तुरंत निस्तारण के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए।