Ghaziabad News: बाइक खड़ी करने पर हुए विवाद में घर में घुसकर पीटने का आरोप
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:04 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:04 AM IST
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साहिबाबाद। बाइक खड़ी करने पर हुए विवाद में चार युवकों पर जनकपुरी निवासी आनंद कुमार के घर में घुसकर उनके साथ मारपीट करने का आरोप है। विरोध करने पर आरोपियों पर मोबाइल तोड़ने और बीच-बचाव करने पहुंची मां और पत्नी के साथ भी धक्का-मुक्की और अभद्रता का आरोप है।
पीड़ित ने पुलिस को बताया कि 31 अगस्त की शाम उनके मकान के बाहर दो अज्ञात बाइक खड़ी थीं। काफी पूछताछ के बाद भी मालिकों का पता नहीं चलने पर उन्होंने दोनों बाइक घर से थोड़ी दूर खड़ी कर दी। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि अगले दिन चार युवक घर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए दरवाजा पीटने लगे। आनंद ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया तो आरोपियों ने फोन तोड़ दिया और उन्हें बाहर खींचकर पीटा। पड़ोसियों के पहुंचने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान कर मामले की जांच में जुटी है।
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पीड़ित ने पुलिस को बताया कि 31 अगस्त की शाम उनके मकान के बाहर दो अज्ञात बाइक खड़ी थीं। काफी पूछताछ के बाद भी मालिकों का पता नहीं चलने पर उन्होंने दोनों बाइक घर से थोड़ी दूर खड़ी कर दी। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि अगले दिन चार युवक घर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए दरवाजा पीटने लगे। आनंद ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया तो आरोपियों ने फोन तोड़ दिया और उन्हें बाहर खींचकर पीटा। पड़ोसियों के पहुंचने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान कर मामले की जांच में जुटी है।
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