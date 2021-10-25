Ghaziabad News: बाइक खड़ी करने पर हुए विवाद में घर में घुसकर पीटने का आरोप

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पीड़ित ने पुलिस को बताया कि 31 अगस्त की शाम उनके मकान के बाहर दो अज्ञात बाइक खड़ी थीं। काफी पूछताछ के बाद भी मालिकों का पता नहीं चलने पर उन्होंने दोनों बाइक घर से थोड़ी दूर खड़ी कर दी। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि अगले दिन चार युवक घर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए दरवाजा पीटने लगे। आनंद ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया तो आरोपियों ने फोन तोड़ दिया और उन्हें बाहर खींचकर पीटा। पड़ोसियों के पहुंचने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान कर मामले की जांच में जुटी है।