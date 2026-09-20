Ghaziabad News: लड़ाई छुड़वाने गए पिता पर धारदार हथियार से हमले का आरोप

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लोनी। अंकुर विहार थानाक्षेत्र के सोनू विहार सदुल्लाबाद में बेटे की पड़ोसियों से लड़ाई व मारपीट में बीच-बचाव करने पहुंचे पिता पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप है। पीड़ित मोहम्मद हनीफ ने पुलिस को दी शिकायत में रिजवान, यूनुस समेत अन्य लोगों पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस को दी शिकायत में हनीफ ने बताया कि 30 जुलाई को उनके बेटे मुजिम का पड़ोसी रिजवान से झगड़ रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर वह मौके पर पहुंचे और विरोध किया और दोनों पक्षों को समझाने लगे। आरोप है कि रिजवान, यूनुस, कल्लन और अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट कर धारदार हथियार से सिर पर हमला कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि 28 अगस्त की रात करीब आठ बजे आरोपियों ने दोबारा गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।