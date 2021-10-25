Ghaziabad News: किशोरी को अगवा कर बिहार ले जाकर दुष्कर्म, पांच दिन तक बंधक बनाने का आरोप

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कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति का आरोप है कि उनकी बेटी 29 अगस्त को सुबह करीब 10 बजे घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजन ने दिल्ली, नोएडा, फर्रुखाबाद और एटा में रिश्तेदारों के यहां उसकी तलाश की। तीन दिन तक खोजबीन के बाद एक सितंबर को थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। विज्ञापन

शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में पड़ोसियों पर अपहरण का शक जाहिर किया। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद दबाव बढ़ा तो आरोपियों ने चार सितंबर की सुबह किशोरी को पुस्ता के पास छोड़ दिया और फरार हो गए। घर पहुंचने पर किशोरी ने बताया कि आरोपी उसे आनंद विहार से ट्रेन के जरिए बिहार ले गए थे। इसके बाद किशोरी ने पुलिस को अपने बयान दिए। बुधवार को पुलिस ने किशोरी के न्यायालय में बयान दर्ज कराए। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं। विज्ञापन विज्ञापन

कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति का आरोप है कि उनकी बेटी 29 अगस्त को सुबह करीब 10 बजे घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजन ने दिल्ली, नोएडा, फर्रुखाबाद और एटा में रिश्तेदारों के यहां उसकी तलाश की। तीन दिन तक खोजबीन के बाद एक सितंबर को थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में पड़ोसियों पर अपहरण का शक जाहिर किया। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद दबाव बढ़ा तो आरोपियों ने चार सितंबर की सुबह किशोरी को पुस्ता के पास छोड़ दिया और फरार हो गए। घर पहुंचने पर किशोरी ने बताया कि आरोपी उसे आनंद विहार से ट्रेन के जरिए बिहार ले गए थे। इसके बाद किशोरी ने पुलिस को अपने बयान दिए। बुधवार को पुलिस ने किशोरी के न्यायालय में बयान दर्ज कराए। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं।

खोड़ा। थाना क्षेत्र की कॉलोनी में 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर बिहार ले जाकर दुष्कर्म के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले 50 वर्षीय मदन सिंह अपने 40 वर्षीय चचेरे भाई गौतम कुमार के साथ मिलकर किशोरी को गुमराह कर बिहार ले गए थे। वहां किशोरी को बंधक बनाकर पांच दिन तक दुष्कर्म करने का आरोप है। मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। आरोपी किशोरी को बिहार से वापस लाकर खोड़ा पुस्ता पर छोड़ गए।