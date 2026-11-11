यूपी: गाजियाबाद में 20 नवंबर तक सभी निर्माण कार्यों पर रोक; कक्षा पांच तक की कक्षाएं चलेंगी हाइब्रिड मोड पर

साथ ही यह भी कहा है कि अगर इन आदेशों का अनुपालन नहीं हुआ तो संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों से सफाई करने और स्प्रिंकलर जो वर्तमान में कार्य कर रहे उनकी संख्या बढ़ाकर दोगुनी करने को कहा है। उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि जहां तक हो सके कक्षा पांच तक के विद्यालयों को हाइब्रिड मोड पर संचालित कराया जाए। इन सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है।