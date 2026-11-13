Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Advertisements galore on decorative poles along the Thakurdwara-Hapur road; RWA writes to the Municipal Commissioner.

Ghaziabad News: ठाकुरद्वारा से हापुड़ रोड पर सजावटी खंभों पर विज्ञापनों की भरमार, आरडब्ल्यूए ने नगर आयुक्त को लिखा पत्र

Fri, 13 Nov 2026 11:07 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:07 PM IST
विज्ञापन
Advertisements galore on decorative poles along the Thakurdwara-Hapur road; RWA writes to the Municipal Commissioner.
गाजियाबाद। शहर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए नगर निगम के ठाकुरद्वारा से हापुड़ रोड तक लगाए गए महंगे सजावटी खंभे अब विज्ञापनों और पोस्टरों के अवैध कब्जों का शिकार होने लगे हैं। इस मॉडल रोड की खूबसूरती धूमिल होती देख क्षेत्र के लोगों और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) ने चिंता जताई है।
विज्ञापन


आरडब्ल्यूए पटेल नगर के अध्यक्ष पंकज शर्मा ने इस संबंध में नगर आयुक्त को पत्र लिखकर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। पंकज शर्मा ने बताया कि हाल ही में स्थापित किए गए ये सजावटी खंभे मार्ग की भव्यता बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोगों और एजेंसियों द्वारा इन पर छोटे विज्ञापन बोर्ड व पोस्टर धड़ल्ले से लगाए जा रहे हैं, जिससे शहर की छवि खराब हो रही है।
विज्ञापन


आरडब्ल्यूए ने प्रशासन से मांग की है कि इन अवैध विज्ञापनों को तुरंत हटाया जाए और भविष्य में मॉडल रोड के खंभों पर विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई व प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए, ताकि शहर की सुंदरता बरकरार रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed