फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Accused of brutally beating and injuring a young man in a fit of rage

Ghaziabad News: टशनबाजी में युवक को बेरहमी से पीटकर घायल करने का आरोप

Wed, 21 Oct 2026 12:43 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:43 AM IST
विज्ञापन
Accused of brutally beating and injuring a young man in a fit of rage
मोदीनगर। भोजपुर के गांव मछरी में टशनबाजी के चलते एक युवक को बेरहमी से पीटा गया। पुलिस ने इस घटना में दो आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। गांव मछरी निवासी वकील अहमद ने बताया कि सोमवार को उनका पुत्र फैजान नोएडा काम पर जा रहा था। मोबाइल फोन छूट जाने पर फैजान उसे लेने घर लौट रहा था।
विज्ञापन

आरोप है कि इसी दौरान कुछ दबंगों ने फैजान को जबरन रोका। उन्होंने गाली गलौज करते हुए फैजान की पिटाई कर उसे घायल कर दिया। राहगीरों की भीड़ जमा होने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। वकील अहमद ने भोजपुर थाने में तहरीर दी। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि अबुजर और मतीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed