Ghaziabad News: पूर्व सहकर्मी पर साथियों संग हमला करने का आरोप
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:58 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:58 AM IST
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लोनी। नौकरी छुड़वाने का आरोप लगाकर पूर्व सहकर्मी समेत चार लोगों पर ईंट-पत्थरों से हमला कर युवक को घायल करने का आरोप लगा है। पीड़ित ने चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। मंडोली विस्तार, दिल्ली निवासी सन्नी रावना ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह 31 अगस्त की रात अपने दोस्त हिमांशु के साथ लोनी रोड स्थित आजम ढाबे पर खाना खा रहा था। इसी दौरान कंपनी के पूर्व सहकर्मी आशु ने फोन कर उसकी लोकेशन पूछी और तीन अन्य युवकों के साथ ढाबे पर पहुंचा। आरोप है कि आशु ने उन पर नौकरी छुड़वाने का आरोप लगाते हुए ईंट-पत्थरों से हमला कर घायल कर दिया। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि आशु समेत चार आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। संवाद
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