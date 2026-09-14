Ghaziabad News: हत्या कर शव को घर की छत पर फेंक गए आरोपी, संदिग्ध हिरासत में

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सहायक पुलिस आयुक्त जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।सिहानी, नूरनगर स्थित बाबा मोहनराम मंदिर के निकट रहने वाले भीम सिंह ने बताया कि 13 सितंबर की सुबह करीब सात बजे वह छत पर गए थे। वहां उन्होंने अपने पोते अश्वनी उर्फ आशु का चारपाई पर लहूलुहान शव पड़ा देखा। उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। घटना की जानकारी मिलते ही अश्वनी के छोटे भाई राजेश ने डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी। मामले की जांच इंस्पेक्टर सुरेश पाल सिरोही को सौंपी गई है।अकेले रहते थे अश्वनी, दादा ने अंधेरे में तीन युवकों को देखाअश्वनी अविवाहित थे और अकेले रहते थे। उनके मकान से करीब 100 मीटर दूर दादा भीम सिंह और माता-पिता रहते हैं। परिजनों के अनुसार, अश्वनी अक्सर रात में देर से घर लौटते थे और उनके दोस्त भी आते-जाते रहते थे। भीम सिंह ने बताया कि शनिवार रात उन्होंने तीन युवकों को अश्वनी के मकान की ओर जाते देखा था। उनके कंधे पर कुछ रखा हुआ भी दिखाई दिया था। हालांकि, अंधेरा होने के कारण वह साफ-साफ नहीं देख पाए कि वह क्या था। अंधेरा होने के कारण वह युवकों की पहचान भी नहीं कर सके। परिजनों ने आशंका जताई है कि इन्हीं तीन युवकों ने अश्वनी की हत्या कर शव को मकान की छत पर फेंका। पुलिस इस आशंका समेत अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है।