Ghaziabad News: धोखधड़ी से मकान बेचने का आरोप

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वैठ निवासी गंगाराम ने बताया कि गांव के ही रहने वाले व्यक्ति ने उनसे 10 लाख 55 हजार रुपये उधार लिए थे। जिसके बदले आरोपी ने अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड मकान का इकरारनामा उनके नाम पर करा दिया था। रकम ना चुकाने पर आरोपी को मकान का बैनामा उनके नाम कराना था। पीडि़त का कहना है कि मकान का ताला लगाकर उसने चाभी भी उन्हें सौंप दी थी। लेकिन, आरोपी ने इकरारनामा छिपाकर मकान गांव के ही रहने वाले दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। आरोपियों ने मकान पर लगा ताला भी तोड़ लिया। जिसकी शिकायत करने पर आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। सीओ राहुल यादव का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है।

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सिंभावली। गांव वैठ निवासी किसान ने गांव के ही व्यक्ति पर धोखाधड़ी से मकान बेचने का आरोप लगाया है। पीडि़त ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।