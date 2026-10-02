Ghaziabad News: प्रदूषण फैलने वाली 26 अवैध फैक्टरियां सील

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साहिबाबाद। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से बृहस्पतिवार को लोनी में अभियान चलाकर अवैध फैक्टरियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। लोनी के लालबाग और इंदिरा कॉलोनी में जिला प्रशासन के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तीन टीम ने छापा मारकर रंगाई की 26 अवैध फैक्टरियों को सील कराया। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि लोनी में विशेष निगरानी की जा रही है। क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध तौर पर फैक्टरियां चल रही हैं, ऐसे में टीम कार्रवाई कर रही है। लोनी क्षेत्र के अधिकारी एसपी सिंह के नेतृत्व में तीन टीमें पहुंची तो मौके पर कपड़ा छपाई की फैक्टरियां संचालित पाई गईं। किसी भी फैक्टरी संचालक के पास कोई एनओसी नहीं थी। इन फैक्टरियों की वजह से क्षेत्र का पानी प्रदूषित हो रहा है। सभी को मौके पर सील किया गया। सभी फैक्टरियों का विद्युत कनेक्शन भी काटे गए और चेतावनी दी गई कि सील के बाद भी यदि कोई फैक्टरी संचालित करता है तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।