Ghaziabad News: मार्च तक साहिबाबाद डिपो में आएगी 15 नई बसें

विज्ञापन





साहिबाबाद। साहिबाबाद डिपो के बेड़े में मार्च तक 15 नई बसों के डिपो में पहुंचने की उम्मीद है। वहीं, समय-सीमा पूरी कर चुकी 15 पुरानी बसों को चरणबद्ध तरीके से बेड़े से अलग किया जाएगा। इनमें बीएस-4 श्रेणी की बसें भी शामिल हैं, जिन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्क्रैप में भेजा जाएगा। नई बसों के आने से साहिबाबाद डिपो के बेड़े को बेहतर करने में मदद मिलेगी। प्रस्तावित 15 नई बसों में ई-बसों को भी शामिल किए जाने की संभावना है। साहिबाबाद डिपो एआरएम सतीश कुमार का कहना है कि फिलहाल डिपो में 148 बसें हैं। 15 बसें एयर कंडीशनर हैं, इनकी समय-सीमा जनवरी से मार्च के बीच पूरी होगी। ऐसे बसों को स्क्रैप कर नई बसें लाई जाएगी। मार्च तक नई बसें मिलने के बाद रूटों पर बसों की उपलब्धता में भी सुधार होने की उम्मीद है। संवाद