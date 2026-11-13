Delhi NCR News: मुठभेड़ में लगी गोली, गैंगस्टर प्रकाश उर्फ चीनू गिरफ्तार

मध्य दिल्ली जिला पुलिस ने दो गिरोहों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में वांछित गैंगस्टर प्रकाश उर्फ चीनू को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार देर रात शादीपुर फ्लाईओवर के पास पुलिस ने उसे घेरा तो उसने टीम पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके पास से पिस्तौल और कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी नबी करीम थाने का घोषित बदमाश है और उस पर हत्या, हत्या के प्रयास व लूट सहित 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि एएटीएस टीम को बृहस्पतिवार को सूचना मिली थी कि प्रकाश अपने एक साथी से मिलने शादीपुर फ्लाईओवर के पास आने वाला है। इंस्पेक्टर संदीप डबास ने रात शुक्रवार की रात करीब 12:45 बजे उसे दबोचा।