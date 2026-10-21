Delhi NCR News: दिल्ली से कार चुराकर पंजाब में बेचने वाला गिरोह पकड़ा, दो गिरफ्तार

विज्ञापन





नई दिल्ली। मध्य जिला पुलिस ने अंतरराज्यीय कार चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी शमशेर और रिंकू उर्फ रिंकी, दोनों पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं। इनके पास से पुलिस ने चोरी की पांच कारें बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक, पंजाब से संचालित एक कार चोर गिरोह दिल्ली में लगातार सक्रिय है। गिरोह के सदस्य दिल्ली से कारें चुराकर उन पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर पंजाब में बेच देते हैं। बीते दिनों दिल्ली में गाड़ी चोरी की घटनाएं बढ़ रही थीं। मध्य जिला पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि 14 अक्तूबर को ओल्ड राजेंद्र नगर में एक गाड़ी चोरी होने की शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि रात को उसके घर के बाहर खड़ी कार चोरी हो गई थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड के प्रभारी इंस्पेक्टर संदीप के नेतृत्व में टीम को जांच सौंपी गई। टीम ने मैनुअल इंटेलिजेंस और तकनीकी निगरानी के आधार पर गिरोह के दो सदस्यों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान शमशेर ने अपने साथी रिंकू उर्फ रिंकी के शामिल होने की बात बताई। इसके बाद अमृतसर से रिंकू उर्फ रिंकी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर पांच कारें बरामद की गईं।