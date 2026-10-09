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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Four kilograms of silver and six idols stolen from the Shivling.

Delhi NCR News: शिवलिंग पर चढ़ा चार किलो चांदी और छह मूर्तियां चोरी

Fri, 09 Oct 2026 05:53 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 05:53 PM IST
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-दुर्गा जी का चांदी का छत्र भी ले गए चोर
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-दक्षिण दिल्ली के दो मंदिरों में पहले भी हो चुकी है चोरी

संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
दक्षिणी दिल्ली के सुखदेव विहार में श्री सनातन धर्म मंदिर में चोर शिवलिंग पर चढ़ा करीब चार किलो वजन का चांदी का पत्र, दुर्गा जी का चांदी का छत्र और राम दरबार व राधाकृष्ण की छह चांदी की मूर्तियां चुरा ले गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। साथ ही मंदिर व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। वारदात के बाद सुखदेव विहार और आसपास के क्षेत्र के निवासियों में गहरा रोष है।




पहले भी हो चुकी हैं दो घटनाएं

दक्षिण दिल्ली में इससे पहले भी मंदिरों में इसी तरह चांदी की वस्तुओं की चोरी की दो घटनाएं सामने आ चुकी हैं। करीब दो महीने पहले ग्रेटर कैलाश-1 थाना क्षेत्र से सटे एक मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा चांदी का पत्र चोरी हुआ था। वहीं, करीब आठ महीने पहले कालकाजी के डबल स्टोरी इलाके स्थित रघुनाथ मंदिर में भी इसी तरह चांदी का पत्र चोरी हुआ था। ग्रेटर कैलाश-1 मामले में पुलिस ने अमर कॉलोनी निवासी शर्मा नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था।
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