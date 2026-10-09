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दिल्ली: शिवलिंग पर चढ़ा चार किलो का चांदी का पत्र चोरी, तीन मंदिरों में वारदात से जुड़ रहे तार

Fri, 09 Oct 2026 03:31 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Fri, 09 Oct 2026 03:31 PM IST
सार

चोर मंदिर में प्रवेश करने के बाद शिवलिंग पर चढ़े चांदी के पत्र को निकालकर ले गया। चोरी हुए चांदी के पत्र का वजन करीब चार किलो बताया जा रहा है। घटना का पता चलने के बाद मंदिर प्रबंधन की ओर से पुलिस को सूचना दी गई।

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Four-kilogram silver ornament offered on Shivling stolen
सीसीटीवी में कैद हुआ चोर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दक्षिणी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के एक मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा करीब चार किलो वजन का चांदी का पत्र चोरी हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फिलहाल आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मंदिर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

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जानकारी के अनुसार, चोर मंदिर में प्रवेश करने के बाद शिवलिंग पर चढ़े चांदी के पत्र को निकालकर ले गया। चोरी हुए चांदी के पत्र का वजन करीब चार किलो बताया जा रहा है। घटना का पता चलने के बाद मंदिर प्रबंधन की ओर से पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और मामले में एफआईआर दर्ज की। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के अलावा आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है।
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मिली जानकारी के मुताबिक, दक्षिण दिल्ली में इससे पहले भी इसी तरह की दो वारदात हो चुकी हैं। करीब दो महीने पहले ग्रेटर कैलाश-1 में थाना क्षेत्र से सटे एक मंदिर में भी शिवलिंग पर चढ़ा चांदी का पत्र चोरी हुआ था। वहीं, करीब आठ महीने पहले कालकाजी के डबल स्टोरी इलाके स्थित रघुनाथ मंदिर में भी इसी तरह चांदी का पत्र चोरी होने की घटना सामने आई थी। ग्रेटर कैलाश-1 मामले में पुलिस ने अमर कॉलोनी निवासी शर्मा नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया था।
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लगातार सामने आई इन घटनाओं के बाद अब इस वारदात को लेकर भी पुराने मामलों से कड़ियां जोड़कर जांच की जा रही है। हालांकि, मौजूदा मामले में अभी आरोपी की पहचान नहीं हुई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के साथ मंदिर में आने-जाने वाले लोगों की जानकारी जुटा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं तीनों घटनाओं में एक ही तरीके से वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह की भूमिका तो नहीं है।

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