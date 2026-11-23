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अमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। दिलशाद गार्डन स्थित गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर उठ रहे सवालों के बीच प्रशासन ने चिकित्सा उपकरणों की जांच कराने का फैसला लिया है। वेंटिलेटर और मल्टी पैरा मॉनिटर समेत क्रिटिकल केयर उपकरणों की तकनीकी स्थिति व कार्यक्षमता परखने के लिए एक कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी पहले खरीदे गए और कोरोना काल में दान मिले दोनों तरह के उपकरणों का आकलन कर रखरखाव और अतिरिक्त संसाधनों पर सुझाव देगी।सोमवार को जारी यह आदेश यूसीएमएस और जीटीबीएच शिक्षक संघ द्वारा उठाए गए सवालों व सोशल मीडिया पर हो रही चर्चाओं के बाद आया है। शिक्षक संघ ने उपलब्ध सुविधाओं के बावजूद आपातकालीन सेवाओं को राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल (आरजीएसएसएच) स्थानांतरित करने, विभागाध्यक्षों से परामर्श न करने और स्टाफ की कमी जैसे मुद्दे उठाए थे।इन सवालों पर स्पष्टीकरण देते हुए प्रशासन ने कहा कि मरीजों की सुरक्षा और उपचार उनकी प्राथमिकता है। स्टाफ की कमी दूर करने के लिए पैरामेडिकल कर्मचारियों की भर्ती आउटसोर्सिंग व अनुबंध के आधार पर की जा रही है, जबकि रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए नियमित साक्षात्कार हो रहे हैं।आपातकालीन सेवाओं के स्थानांतरण पर प्रशासन ने बताया कि यह कदम जीटीबी के एएंडई ब्लॉक की समीक्षा और सक्षम मंजूरी के बाद उठाया गया है, तथा आरजीएसएसएच में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा, अस्पताल भवन के ढीले प्लास्टर और जर्जर हिस्सों की मरम्मत की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को सौंपी गई है।