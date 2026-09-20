Delhi NCR News: अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड के गठन पर पूर्व जवानों ने जताई खुशी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 07:00 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 07:00 PM IST
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दिल्ली में पूर्व अर्धसैनिक जवानों ने हिमाचल में कल्याण बोर्ड के गठन पर जताई खुशी
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी होने पर दिल्ली में पूर्व अर्धसैनिक जवानों के संगठन ने खुशी जताई है। संगठन ने इसे जवानों और उनके परिवारों के कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह ने बताया कि पूर्व एडीजी एचआर सिंह के नेतृत्व में 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने संसद भवन में राहुल गांधी से मुलाकात कर अर्धसैनिक जवानों से जुड़े मुद्दे उठाए थे। प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कल्याण बोर्ड गठित करने की मांग रखी थी।
रणबीर सिंह के अनुसार, राहुल गांधी ने मांग पर काम करने का भरोसा दिया था। हिमाचल में बोर्ड के गठन के बाद संगठन ने उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि बोर्ड से जवानों और उनके परिवारों के पेंशन, पुनर्वास और अन्य कल्याणकारी मामलों को राज्य स्तर पर उठाने में मदद मिलेगी। संगठन को उम्मीद है कि कर्नाटक और तेलंगाना में भी जल्द ऐसे बोर्ड गठित होंगे। संगठन के अनुसार, 18 राज्यों के पूर्व अर्धसैनिक जवानों के कल्याण संगठन इससे जुड़े हैं।
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नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी होने पर दिल्ली में पूर्व अर्धसैनिक जवानों के संगठन ने खुशी जताई है। संगठन ने इसे जवानों और उनके परिवारों के कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह ने बताया कि पूर्व एडीजी एचआर सिंह के नेतृत्व में 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने संसद भवन में राहुल गांधी से मुलाकात कर अर्धसैनिक जवानों से जुड़े मुद्दे उठाए थे। प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कल्याण बोर्ड गठित करने की मांग रखी थी।
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रणबीर सिंह के अनुसार, राहुल गांधी ने मांग पर काम करने का भरोसा दिया था। हिमाचल में बोर्ड के गठन के बाद संगठन ने उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि बोर्ड से जवानों और उनके परिवारों के पेंशन, पुनर्वास और अन्य कल्याणकारी मामलों को राज्य स्तर पर उठाने में मदद मिलेगी। संगठन को उम्मीद है कि कर्नाटक और तेलंगाना में भी जल्द ऐसे बोर्ड गठित होंगे। संगठन के अनुसार, 18 राज्यों के पूर्व अर्धसैनिक जवानों के कल्याण संगठन इससे जुड़े हैं।
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