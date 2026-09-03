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दिल्ली: दूरसंचार विभाग के पूर्व अधिकारी आशीष जोशी से स्पेशल सेल की पूछताछ, 9 घंटे बाद छोड़ा; कोई खुलासा नहीं

Thu, 03 Sep 2026 03:24 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 03 Sep 2026 03:24 AM IST
सार

पुलिस ने बताया कि जोशी को गिरफ्तार नहीं किया गया था और उन्हें सिर्फ एक पुराने मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 

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Former DoT bureaucrat Ashish Joshi questioned by Special Cell
प्रतीक चित्र - फोटो : Adobe Stock Images

विस्तार
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दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बुधवार को पूर्व अधिकारी आशीष जोशी से लगभग नौ घंटे तक पूछताछ की और बाद में उन्हें जाने दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, टेलीकम्युनिकेशन विभाग में कम्युनिकेशन के पूर्व कंट्रोलर जोशी को गिरफ्तार नहीं किया गया था और उन्हें सिर्फ एक पुराने मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जिस मामले में उनसे पूछताछ की गई, उसके बारे में तुरंत कोई जानकारी नहीं मिल पाई।

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जोशी को सुबह करीब 10 बजे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित स्पेशल सेल के दफ्तर लाया गया और शाम करीब 7 बजे छोड़ दिया गया। X पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि अभी घर लौटा हूं। दिल्ली स्पेशल सेल ने मुझे घर छोड़ा। जानकारी बाद में दूंगा। सूत्रों ने बताया कि काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट की एक टीम ने उनसे पूछताछ की और पूछताछ के दौरान उनका बयान दर्ज किया गया।
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यह घटनाक्रम तब हुआ जब कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिन में दावा किया कि दिल्ली पुलिस के दो कर्मचारियों ने नेहरू पार्क में मॉर्निंग वॉक के दौरान जोशी को अपने साथ ले लिया था और कई घंटों तक उनके ठिकाने का पता नहीं चल पाया था।
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दीक्षित ने कहा था कि जोशी, जो उनके करीबी दोस्त हैं और कुछ महीने पहले एडिशनल सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए थे, ने उन्हें सुबह फोन किया था लेकिन वह जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने दावा किया कि जब उन्होंने वापस फोन करने की कोशिश की, तो जोशी का फोन स्विच ऑफ था।

दीक्षित ने एक वीडियो बयान में दावा किया कि उनके साथ टहल रहे एक चश्मदीद ने परिवार को बताया कि दो पुलिसकर्मी आए और कहा कि उन्हें हाल ही में किए गए एक ट्वीट के सिलसिले में पूछताछ के लिए आशीष को अपने साथ ले जाना है।

दीक्षित के मुताबिक, पुलिसकर्मियों ने जोशी से कहा कि वे उन्हें न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी ले जा रहे हैं और उन्हें उनकी अपनी ही कार में बिठाया। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि बाद में उनकी कार न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन में खड़ी मिली। दीक्षित ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस स्टेशन भेजे गए वकील और अन्य लोग शुरू में जोशी के ठिकाने के बारे में पुष्टि नहीं कर पाए।


बाद में पुलिस सूत्रों ने साफ किया कि जोशी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित स्पेशल सेल के दफ्तर में थे और काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट उनसे पूछताछ कर रही थी।

सूत्रों ने आगे बताया कि बयान दर्ज होने के बाद शाम को उन्हें छोड़ दिया गया और कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। नाम न बताने की शर्त पर एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब जोशी को पूछताछ के लिए लाया गया, तो उन्हें और उनके परिवार को इस मामले के बारे में विधिवत जानकारी दी गई थी। अधिकारी ने आगे कहा कि उनसे अच्छे ढंग से पूछताछ की गई और बाद में उन्हें जाने दिया गया।

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