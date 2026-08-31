फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Footpaths are sacred and safe spaces... not for vehicular traffic.

Delhi NCR News: फुटपाथ पवित्र और सुरक्षित स्थान...वाहनों के आवागमन के लिए नहीं

Mon, 31 Aug 2026 07:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 07:17 PM IST
विज्ञापन
फुटपाथ पर बैठे नाई के ट्रक की टक्कर से घायल होने के मामले में हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, बढ़ाया मुआवजा
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि फुटपाथ पवित्र और सुरक्षित स्थान हैं, जो वाहनों के आवागमन के लिए नहीं बने हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि फुटपाथ पर काम करने वाले व्यक्ति को केवल इस आधार पर ‘सहयोगी लापरवाही’ का दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि वह वहां अनधिकृत रूप से मौजूद था। न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने 19 अगस्त को यह फैसला सुनाते हुए सड़क हादसे में घायल नाई के मुआवजे में वृद्धि कर दी।
मामला सितंबर 2019 का है। आनंद औद्योगिक क्षेत्र में फुटपाथ पर कुर्सी लगाकर नाई का काम करने वाले व्यक्ति को लापरवाही से चलाए जा रहे ट्रक ने टक्कर मार दी थी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2022 में सहयोगी लापरवाही मानते हुए मुआवजे में 30 प्रतिशत की कटौती की थी।हाईकोर्ट ने एमएसीटी के इस फैसले को रद्द कर दिया और बीमा कंपनी को पीड़ित को 1.71 लाख रुपये का मुआवजा छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने का आदेश दिया।
विज्ञापन

फुटपाथ पर काम करने को नहीं माना जा सकता सहयोगी लापरवाही
अदालत ने कहा कि फुटपाथ पर कुर्सी लगाकर काम करना नगरपालिका कार्रवाई या नागरिक जिम्मेदारी का विषय हो सकता है, लेकिन इसे सड़क हादसे में सहयोगी लापरवाही नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि सहयोगी लापरवाही तभी मानी जाएगी, जब घायल व्यक्ति ने स्वयं दुर्घटना में योगदान दिया हो। वाहन का फुटपाथ पर चढ़ना या वहां मौजूद व्यक्ति को टक्कर मारना ही हादसे का मूल कारण था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed