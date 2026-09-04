Delhi NCR News: आधी रात घर के बाहर फायरिंग, वीडियो वायरल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 08:21 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 08:21 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली। नंद नगरी इलाके में गुरुवार देर रात स्कूटी सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने एक मकान के बाहर फायरिंग कर दहशत फैला दी। दोनों बदमाश हेलमेट और नकाब पहने हुए थे। गोली चलाने के बाद हथियार लहराते हुए धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शुक्रवार को फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है। जानकारी के मुताबिक घटना रात करीब 12 बजे की है। चश्मदीद नरेंद्र ने बताया कि स्कूटी पर दो युवक पहुंचे थे। उनके हाथ में तमंचा था। उन्होंने मकान के बाहर एक राउंड फायर किया और गाली-गलौज करते हुए वहां से भाग गए।
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पूर्वी दिल्ली। नंद नगरी इलाके में गुरुवार देर रात स्कूटी सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने एक मकान के बाहर फायरिंग कर दहशत फैला दी। दोनों बदमाश हेलमेट और नकाब पहने हुए थे। गोली चलाने के बाद हथियार लहराते हुए धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शुक्रवार को फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है। जानकारी के मुताबिक घटना रात करीब 12 बजे की है। चश्मदीद नरेंद्र ने बताया कि स्कूटी पर दो युवक पहुंचे थे। उनके हाथ में तमंचा था। उन्होंने मकान के बाहर एक राउंड फायर किया और गाली-गलौज करते हुए वहां से भाग गए।