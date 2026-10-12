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Delhi NCR News: खड़ी इलेक्ट्रिक कार में लगी, एक स्कूटी व दूसरी कार भी जली

अमर उजाला ब्यूरो

Updated Mon, 12 Oct 2026 08:07 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 08:07 PM IST

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