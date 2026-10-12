Delhi NCR News: खड़ी इलेक्ट्रिक कार में लगी, एक स्कूटी व दूसरी कार भी जली
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 08:07 PM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 08:07 PM IST
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-उत्तर-पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार में सोमवार सुबह हुआ हादसा, दमकल की तीन गाड़ियों ने पाया आग पर काबू
-हादसे में कोई हताहत नहीं, भजनपुरा थाना पुलिस कर रही हादसे के कारणों की जांच, मामले की छानबीन जारी
अमर उजाला ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली। यमुना विहार इलाके में सोमवार सुबह खड़ी इलेक्ट्रिक कार में अचानक आग लग गई। कार के पास खड़ी एक स्कूटी और दूसरी कार भी आग की चपेट में आ गईं। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। आग से इलेक्ट्रिक कार और स्कूटी पूरी तरह जल गईं, जबकि दूसरी कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। अचानक लगी आग से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। कार मालिक ने घटना को लेकर संदेह जताया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह करीब 6:09 बजे पुलिस को सूचना मिली कि सी-12, मेन रोड पर मस्जिद के पास खड़ी एक इलेक्ट्रिक कार में आग लग गई है। आग ने आसपास खड़े अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। सूचना मिलते ही भजनपुरा थाना पुलिस और गोकुलपुरी फायर स्टेशन से दमकल की तीन गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। दमकलकर्मियों के पहुंचने तक इलेक्ट्रिक कार और स्कूटी पूरी तरह जल चुकी थीं, जबकि दूसरी कार के पिछले हिस्से में आग लगी हुई थी। दमकलकर्मियों ने तत्काल आग पर काबू पा लिया। पुलिस अब आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। साथ ही, सीसीटीवी फुटेज की मदद से यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं किसी शरारती तत्व ने जानबूझकर आग तो नहीं लगाई।
इलेक्ट्रिक कार और बाइक में आग से बचाव के लिए 10 जरूरी सावधानियां
1. अधिकृत चार्जर का इस्तेमाल करें
2. खराब वायरिंग से बचें
3. बैटरी की नियमित जांच कराएं
4. चार्जिंग के दौरान निगरानी रखें
5. धूप और गर्मी से बचाव करें
6. दुर्घटना के बाद बैटरी की जांच कराएं
7. वाहन में अनधिकृत बदलाव न कराएं
8. ज्वलनशील वस्तुओं से दूर रखें
9. आग लगने पर खुद बुझाने की कोशिश न करें
10. सुरक्षित पार्किंग करें
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-हादसे में कोई हताहत नहीं, भजनपुरा थाना पुलिस कर रही हादसे के कारणों की जांच, मामले की छानबीन जारी
अमर उजाला ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली। यमुना विहार इलाके में सोमवार सुबह खड़ी इलेक्ट्रिक कार में अचानक आग लग गई। कार के पास खड़ी एक स्कूटी और दूसरी कार भी आग की चपेट में आ गईं। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। आग से इलेक्ट्रिक कार और स्कूटी पूरी तरह जल गईं, जबकि दूसरी कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। अचानक लगी आग से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। कार मालिक ने घटना को लेकर संदेह जताया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह करीब 6:09 बजे पुलिस को सूचना मिली कि सी-12, मेन रोड पर मस्जिद के पास खड़ी एक इलेक्ट्रिक कार में आग लग गई है। आग ने आसपास खड़े अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। सूचना मिलते ही भजनपुरा थाना पुलिस और गोकुलपुरी फायर स्टेशन से दमकल की तीन गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। दमकलकर्मियों के पहुंचने तक इलेक्ट्रिक कार और स्कूटी पूरी तरह जल चुकी थीं, जबकि दूसरी कार के पिछले हिस्से में आग लगी हुई थी। दमकलकर्मियों ने तत्काल आग पर काबू पा लिया। पुलिस अब आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। साथ ही, सीसीटीवी फुटेज की मदद से यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं किसी शरारती तत्व ने जानबूझकर आग तो नहीं लगाई।
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इलेक्ट्रिक कार और बाइक में आग से बचाव के लिए 10 जरूरी सावधानियां
1. अधिकृत चार्जर का इस्तेमाल करें
2. खराब वायरिंग से बचें
3. बैटरी की नियमित जांच कराएं
4. चार्जिंग के दौरान निगरानी रखें
5. धूप और गर्मी से बचाव करें
6. दुर्घटना के बाद बैटरी की जांच कराएं
7. वाहन में अनधिकृत बदलाव न कराएं
8. ज्वलनशील वस्तुओं से दूर रखें
9. आग लगने पर खुद बुझाने की कोशिश न करें
10. सुरक्षित पार्किंग करें