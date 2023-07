Delhi: गीता कॉलोनी में एक मिठाई की दुकान में लगी आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां

दिल्ली की गीता कॉलोनी में एक मिठाई की दुकान में आग लग गई। आग लगते ही पूरे इलाके में हड़ंकप मच गया। जिसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का काम शुरू किया। दिल्ली पुलिस और दमकलकर्मियों ने एक बुजुर्ग महिला सहित दो लोगों को बचाया। आग बुझाने का काम अभी भी जारी है।

#WATCH | Delhi: Fire breaks out at a sweet shop in Delhi's Geeta Colony. Several fire tenders at the spot. Further details awaited. pic.twitter.com/Bv6Jezm5T5