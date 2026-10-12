Delhi NCR News: जेएनयू की 11 छात्राओं से यौन उत्पीड़न के आरोप में बर्खास्त प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद पर प्राथमिकी दर्ज

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- नौ अक्तूबर को विश्वविद्यालय ने सेवा से किया था बर्खास्त, 11 अक्तूबर को पुलिस को दी गई शिकायतजवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के बर्खास्त प्रोफेसर और कांग्रेस के लोकसभा सांसद अंगोमचा बिमल अकोइजाम पर छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोप में दक्षिण-पश्चिमी जिला पुलिस ने वसंतकुंज (नार्थ) में प्राथमिकी दर्ज की है। उन पर 11 छात्राओं के यौन-उत्पीड़न के गंभीर आरोप हैं। पुलिस ने जेएनयू की आंतरिक समिति की जांच रिपोर्ट और मुख्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से सौंपे गए दस्तावेजों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आंतरिक समिति की रिपोर्ट में प्रोफेसर पर अनुचित व्यक्तिगत व्यवहार, यौन संकेत देने वाले आचरण और छात्राओं के साथ अवांछित शारीरिक संपर्क के आरोपों का उल्लेख है। जांच के लिए पुलिस की अलग टीम बनाई गई है।दक्षिण-पश्चिमी जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार जेएनयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने 11 अक्तूबर को आंतरिक समिति की जांच रिपोर्ट, निष्कर्ष और संबंधित दस्तावेज सौंपकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। दस्तावेजों की समीक्षा और विशेषज्ञों से राय लेने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। एफआईआर में वारदात की अवधि 15 जुलाई 2025 से छह मई 2026 तक बताई गई है। शिकायत में घटनास्थल के तौर पर जेएनयू के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज स्थित सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ सोशल सिस्टम्स और अन्य स्थानों का उल्लेख किया गया है।