टोल प्लाजा लाइव अपडेट: जानिए किस टोल प्लाजा पर क्या है स्थिति, कहां पर जाम कहां से निकलना आसान

सार कृषि कानूनों के विरोध में आज लगातार 17वें दिन आंदोलन जारी है। अपने आंदोलन को गति देते हुए किसानों ने शनिवार को देशभर में टोल प्लाजा फ्री करने का आह्वान किया है। इसके तहत कई टोल प्लाजा तो फ्री हो गए हैं, वहीं कई जगह पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। लोग आज भी अपने वाहन के साथ टोल प्लाजा पर कैश की लाइन में लगे देखे जा रहे हैं। यहां पढ़ें किस टोल प्लाजा पर कैसी स्थिति है और कहां जाम से निकलना आसान है-

Normal vehicular traffic flows through functional toll plazas in Agra district "There're 5 major toll plazas here & we have no information of any one of them being blocked by farmers. We're monitoing the plazas as well," says ASP(West) Agra Visuals from the Khandoli toll plaza pic.twitter.com/ZtAlGD8CjE

This toll has been free since 12 am last night. Some farmers had come & it has been done for their agitation. We haven't received any order yet as to how long this will continue but farmers are saying that this will remain free till 12 am tonight: Ravi Tiwari, toll plaza incharge https://t.co/VeowTqN64W pic.twitter.com/IAq5RqUPv7