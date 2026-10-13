Faridabad News: युवक पर लाठी-डंडों से हमला

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पीड़ित पक्ष ने हमलावरों पर मोबाइल चोरी करने का भी आरोप लगाया है। घायल चंद्रपाल के बड़े भाई आजाद ने बताया कि मंगलवार सुबह उनके छोटे भाई पर चार-पांच युवकों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। आजाद के अनुसार, आरोपियों ने मौके से उनके भाई का मोबाइल भी चोरी कर लिया। आजाद ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी इन युवकों ने उनकी साली के साथ छेड़छाड़ की थी। इस संबंध में पहले ही थाने में शिकायत दी गई थी। उनका आरोप है कि इसी पुरानी रंजिश के चलते युवकों ने उनके भाई पर हमला किया है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि पीड़ित के बयान के आधार पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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छांयसा। मोहना बस अड्डे पर मंगलवार सुबह सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे युवक पर चार-पांच युवकों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में युवक को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उसे उपचार के लिए बादशाह खान नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया।