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फरीदाबाद। नूंह के गांव इंडरी में घर के बाहर बैठे युवक को एचएसएनसीबी फरीदाबाद की टीम ने गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गांव इंडरी निवासी विक्रम के रूप में हुई है। एएसआई महेंद्र सिंह की टीम ने 21 नवंबर की शाम गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद काले रंग के पिट्ठू बैग से प्लास्टिक थैली में गांजा मिला। आरोपी गांजा रखने का लाइसेंस या परमिट नहीं दिखा सका। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की। संवाद