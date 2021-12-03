Faridabad News: पहलवान संग्राम सिंह ने मैराथन में हिस्सा लेने का किया आह्वान

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अपने संदेश में संग्राम सिंह ने कहा कि यह संसार तब तक चलेगा, जब तक आपका शरीर चलेगा और आपका शरीर तभी तक चलेगा, जब तक आप शरीर के मित्र बनकर रहेंगे और नशे से दूर रहेंगे।” उन्होंने कहा कि फरीदाबाद हाफ मैराथन का उद्देश्य केवल दौड़ना नहीं, बल्कि नशे को दूर भगाना और उत्तम स्वास्थ्य को अपनाना है। उन्होंने अपील की है कि वे फरीदाबाद हाफ मैराथन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर स्वस्थ जीवनशैली, नशामुक्ति और जन-जागरूकता के इस अभियान को सफल बनाएं। ब्यूरो

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फरीदाबाद। जिला प्रशासन द्वारा 27 सितंबर को सूरजकुंड मेला ग्राउंड में फरीदाबाद हाफ मैराथन-2026 का भव्य आयोजन किया जाएगा। मैराथन में लोगों को हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करने को लेकर पहलवान संग्राम सिंह ने अपना वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने फरीदाबाद सहित समस्त प्रदेशवासियों से इस जन-अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है।